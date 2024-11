.com - Promozione / Jesina rimontata ed affondata: 3-2 per il Gabicce Gradara

Subito sul doppio vantaggio con una doppietta di Cordella i padroni di casa accorciano prima del riposo. Poi il pari con Dominici, l’espulsione di Borocci e l’errore di Gasparoni sul finale che regala la vittoria ai padroni di casaVALLESINA, 24 novembre 2024 – Laperde la propria imbattibilità sul campo delche sotto di due reti ha rimontato trovando infine la meritata rete della vittoria al 48’ della ripresa con Torsani. Fai clic qui per vedere lo slideshow.Alla fine è stato un 3-2 vibrante, al termine di una partita combattuta, a tratti maschia (una espulsione tra gli ospiti, Borocci, al 20’ della ripresa). La gara prende subito una brutta piega per la squadra di casa. Al 3’ punizione da sinistra fuori area di Zandri, l’attaccante Cordella in area di testa salta più in alto di tutti e insacca.