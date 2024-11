Per te è finita Grande Fratello il concorrente fuori per sempre ma è caos dopo l’annuncio di Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Puntata a tinte fortissime quella di ieri sera del, in tarda serata Alfonsoha annunciato il nome dell’eliminato. Poco, sui social, si è scatenato ilcon accuse al programma e critiche al sistema di televoto che, secondo la parte più cospirazionista del pubblico sarebbe pilotato in partenza in modo da tenere all’interno della Casa i concorrenti più divisivi, quelli in grado di garantire insomma dinamiche e ascolti.>> “Sostituita dal collega, ecco chi è”. Myrta Merlino, decisione improvvisa a Pomeriggio Cinque: perché Mediaset ha agito in questo modoIeri, ad ogni modo, per ilè stata una giornata molto particolare: per la prima voltaanni è andato in onda nel prime time di sabato. Orfano di Tu si que vales, la cui stagione televisiva si è conclusa una settimana fa, Pier Silvio Berlusconi in persona ha deciso di puntare sucontro la corazzata Ballando con le stelle.