Anteprima24.it - Non solo Campania: le donne tornano in piazza. Deludente 0-0 a San Siro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiAIUTI PER IL CLIMA AUMENTANO FINO A 300 MILIARDI UE, ‘NUOVA ERA PER FINANZA AMBIENTALE’, ALTRI PAESI DELUSIDopo due settimane di negoziati, alla Cop29 di Baku passa l’accordo sull’aumento degli aiuti per il clima ai Paesi in via di sviluppo. Dai 100 miliardi di dollari all’anno attuali, previsti dall’Accordo di Parigi, si arriverà gradualmente a 300 miliardi all’anno nel 2035. A Baku viene approvato anche il mercato internazionale del carbonio, che permetterà agli Stati di investire in progetti di decarbonizzazione all’estero. Soddisfatti Usa e Ue. L’India si oppone all’adozione dell’accordo, il gruppo dei Paesi africani giudicano i finanziamenti promessi ‘troppo pochi e troppo tardivi’. Guterres: ‘Una base su cui costruire’. Deluse anche Londra e Parigi ma ‘è un passo avanti’OLTRE 55 MORTI IERI IN LIBANO,’RAID BEIRUT CONTRO HEZBOLLAH’ AVVOCATO FELDSTEIN, ‘DIFFUSO TOP SECRET A NORME DEL PREMIER’Il governo del Libano ha riferito che gli attacchi aerei israeliani di ieri hanno ucciso più di 55 persone, molte delle quali nel centro di Beirut.