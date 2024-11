Ilrestodelcarlino.it - "Negli ultimi 20 anni studenti ignorati"

Marco Battino, assessore comunale alle Politiche Giovanili e all’Università: qual è il rapporto tra Ancona e l’Ateneo? "È da un anno che i nostriuniversitari vengono finalmente considerati parte integrante del tessuto cittadino e destinatari di politiche dedicate che migliorano il loro soggiorno qui. Prova ne sono le presenze del venerdì sera nei locali. Fino a poco fa, era quasi impensabile trovare fuorisede dal venerdì alla domenica: preferivano tornare a casa". Ci si lamenta che questa non sia una città universitaria. Lei è stato uno studente fino a duefa. "20glinon sono mai stati considerati, ora sì. Incontro spesso le delegazioni e mi confronto con loro per migliorare. Non mi fraintenda, c’è ancora molto da fare, ma stiamo lavorando con una visione chiara a medio-lungo termine.