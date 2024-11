Movieplayer.it - My Dead Friend Zoe, la recensione: i tormenti dei marines in un dramma troppo retorico (e troppo patriottico)

Leggi su Movieplayer.it

Kyle Hausmann-Stokes, ex marine, affronta il disturbo post-traumatico attraverso una storia personale che, però, sfocia nello slogan militarista. Convince però il cast: Sonequa Martin-Green, Ed Harris e Natalie Morales. Presentato al Torino Film Festival. Sono decine i film americani che hanno affrontato, più o meno nettamente, il disturbo post-traumatico da stress che affligge i veterani, una volta tornati a casa (così, a memoria, ci viene in mente il recente Causeway con Jennifer Lawrence). Il solito "thank you for your service", infatti, non può bastare a placare il tumulto di uomini e donne che credono nel valore del "Semper fidelis". Troppi i fantasmi, troppi gli incubi, troppi i sensi di colpa. Il tormento di essere sopravvissuti, e aver visto morire in battaglia commilitoni e amici. Da questo punto di vista, e riflettendo, nel finale, sulle .