Napolipiu.com - “Mediocrità totale”: Damascelli demolisce Thiago Motta e la sua Juve

Leggi su Napolipiu.com

Il giornalista de Il Giornale durissimo sul tecnico bianconero: “Pensa di essere ancora in Emilia”. I numeri però premiano la difesa.Lantus dicontinua a dividere l’opinione pubblica. Se da un lato i bianconeri vantano la miglior difesa del campionato e sono ancora imbattuti in Serie A, dall’altro il gioco della squadra non convince gli addetti ai lavori.A scagliarsi contro il tecnico italo-brasiliano è Tonydalle colonne de Il Giornale: “Il turno ha offerto l’oscenità di San Siro: Milan-ntus hanno messo in scena lo spettacolo più brutto degli ultimi cento anni, il nulla assoluto”, tuona il giornalista.L’analisi dinon risparmia nessuno: “Roba piccola di tattiche paesane,, compreso l’arbitro Chiffi”. Nel mirino finisce anche Koopmeiners, “fuori condizione, annunciato come falso nueve ma poi comparsa di McKennie”.