Matteo Farneti accusa Alessandro Egger: «Sono io il vero bambino della Kinder»

Non si può mai stare tranquilli in casaFerrero; a Pasqua ha fatto notizia la polemica mossa dai titolari dei supermercati, infastiditi dalla moda tra i clienti di “pesare” le uova di cioccolato, in cercasorpresa desiderata. Ora, a meno di un mese da Natale, altra festa di punta per il colosso dell’industria dolciaria, volano stracci tra il suo storico testimonial e il trentunenne.Il modello di Bologna, in un’intervista al CorriereSera, ha infatti rivelato di essere ilche, per anni, avviamo visto sorriderci, stampato sulle celebri barrette. «Io il testimonial per 15 anni. Visto che c’è chi si spaccia per me, ho deciso di dire basta», afferma. Una presa di posizione confermata dalla stessa casa di produzione; in una nota ufficiale rilasciata dalla Ferrero a seguito delle dichiarazioni del ragazzo, si legge: «Possiamo confermare che il volto delrappresentato sulle confezioni diCioccolato dal 2004 al 2019 è stato quello di».