Ilgiorno.it - Marcello Dudovich, arte e cinema. In mostra i manifesti capolavoro

Un tratto delicato, essenziale, dove si “respirano“ tendenze Art Nouveau e illustrazione pubblictaria. Sono le caratteristiche dell’opera di(1878-1962), l’artista triestino di nascita ma milanese d’adozione, a cui Museo Interattivo deldedica una- “, Unfinished., 1915-1933“ - curata da Matteo Pavesi. Un viaggio attraverso una preziosa selezione die rarissimi bozzetti dell’era delmuto. Laoffre un’ampia panoramica sugli autori della prima generazione di cllonisti, di cuifa p, provengono da esperienze artistiche diverse: pittura, illustrazione (per riviste, giornali e libri), caricatura, scenografia, grafica pubblicitaria per l’opera e il teatro e, soprattutto, dall’esperienza del manifesto pubblicitario che, dal 1888 in poi ha conosciuto in Italia una fortunata e rapida diffusione.