Quotidiano.net - Le sfide del Gruppo Beyfin: "Sostegno alle donne in difficoltà e un adesivo col numero 1522"

Leggi su Quotidiano.net

Nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza2024ha lavorato ad una doppia sfida: da una parte sostenere concretamente la struttura Santa Chiara di Sesto Fiorentino gestita dalla Fondazione Caritas che ospita quindiciin stato di emergenza sociale. Dall’altra contribuire con una campagna alla diffusione del, il servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il, gratuito ed attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto edelle vittime di violenza e stalking. In particolareha prodotto uncon ilda apporre in tutti i luoghi aziendali di passaggio come stazioni di servizio, uffici e rivendite con accesso al pubblico, bagni e spazi aziendali comuni.