Lautaro Martinez e Calhanoglu, buone notizie prima del Lipsia

Dopo la strepitosa vittoria per 5-0 contro il Verona, l’Inter riceve ulterioriin vista della decisiva sfida di Champions League contro il. Ci sono ottimeriguardo le condizioni die Hakan.IL GIORNO DOPO – L’Inter non si ferma mai, nuovo giorno di lavoro dopo l’incredibile 0-5 in casa del Verona in campionato, testa subito alla Champions League. Sia ache Hakansi sono allenati regolarmente con il gruppo, confermando il loro pieno recupero dagli acciacchi che li avevano esclusi dall’ultimo impegno in Serie A. Il capitano nerazzurro aveva saltato la trasferta al Bentegodi a causa di un episodio febbrile accusato dopo la sosta per le nazionali. Nonostante l’assenza, l’attacco dell’Inter ha brillato con una prestazione di squadra travolgente.