La Roma sfida il Napoli a specchio | 4-3-3 che diventa 4-5-1 Dybala e Hummels non saranno del match Sky

La redazione di Sky Sport fornisce le ultime notizie in merito alle probabili formazioni di. Laandrà in scena questo pomeriggio al Maradona, ore 18. Ranieri arriva acome l’equilibratore dell’ambientee della rosa, dopo allenamenti duri vòlti al recupero di un’unione di intenti che sembrava in molte parti persa negli ultimi mesi. Ilvuole mantenere una vetta della classifica minata dalla grande continuità dell’Atalanta, che anche ieri ha schiantato gli avversari.vs: le probabili formazioni secondo Sky(4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte(4-5-1), la probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk.