Juventus Del Piero vicino al ritorno | colpo di scena c’è già la data

Ultimo aggiornamento 24 Novembre 2024 13:42 di redazioneL’ex leggenda dellapotrebbe tornare a lavorare in Italia: ecco gli ultimi dettagli e le indiscrezioniAlessandro Delè stato da poco celebrato dalla, ma anche da tutto il calcio italiano, per il suo 50esimo compleanno. La leggenda bianconera è rimasto nel mondo del calcio da opinionista, sia per Sky Italia che per Sky UK, a dimostrazione della grande stima nei suoi confronti anche all’estero.La leggenda bianconera ha rilasciato un’interessante intervista a Sky proprio in occasione dei suoi 50 anni dove, intervistato da Federico Buffa, ha rivelato che tornerebbe volentieri a lavorare per lao comunque nel calcio italiano, ma questo solo sono loro a proporlo.Dopo due stagioni al Padova, Delha giocato in bianconero dal 1993 al 2012 vincendo tutto quello che poteva vincere, compresa Champions League e Mondiale per Club in cui segnò il gol decisivo a Tokyo contro il River Plate.