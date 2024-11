Nerdpool.it - I migliori trailer del MIX Showcase

Leggi su Nerdpool.it

Durante loautunnale di The Mix, una coalizione di sviluppatore e publisher indipendenti, sono stati rivelati moltidi giochi indie che verranno rilasciati nel prossimo futuro, alcuni in early access, altri in versione completa. Tra i moltissimi annunci, abbiamo raccolti quelli che, secondo noi, sono i quattro titoli da tenere d’occhio in vista della loro uscita.Stand-AloneSviluppato da LIFUEL, Stand-Alone sarà lanciato su Steam Early Access nell’estate del 2025. Caratterizzato da un’esperienza di gioco ricca ed emozionante grazie a fluide animazioni in pixel e a un sistema dinamico di combo di abilità, i giocatori possono ora attendere con impazienza di giocare e superare le sue sfide al lancio del prossimo anno. Abbracciate il brivido di un gioco hacker, integrando effetti unici o forgiando potenti sinergie quando Stand-Alone sarà lanciato in Early Access il prossimo anno.