Ilfattoquotidiano.it - Hezbollah risponde ai raid di Tel Aviv: 150 razzi verso il nord di Israele. Borrell a Beirut: “Il Libano è sull’orlo del collasso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da mezzanotte in poiha lanciato 150l’area di Tele ildi. Secondo i soccorritori, cinque persone sono rimaste ferite nell’attacco avvenuto intorno alle 13,30 (ora israeliana) nella zona centrale del Paese.annuncia di aver lanciato missili e droniun “obiettivo militare” a Tel. Afferma inoltre di aver lanciato droni su una base navale nel sud di. Le sirene d’allarme hanno suonato incessantemente per ore neldi, dove ci sono state diverse esplosioni, come ha confermato un portavoce dell’Idf. Isono una risposta ai continuiisraelianiile in particolare il sud di, che anche sabato hanno provocato decine di vittime. L’esercito libanese ha affermato che l’ultimo attacco israeliano oggi ha ucciso un soldato dell’esercito regolare e ne ha feriti altri 18.