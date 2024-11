Calciomercato.it - Finalmente il vice ed erede di Theo: ritorno di fiamma fissato per l’estate

Il Milan può sistemare la casella del terzino sinistro una volta per tutte con un vecchio pallino sbarcato in Serie A la scorsa estateMilan e Juve si dividono la posta in palio in un big match che senza dubbio ha deluso le aspettative. Uno zero a zero che ha lasciato un po’ di rammarico soprattutto per la prestazione opaca, addirittura in tanti lo hanno eletto il Milan-Juve più brutto della storia. Contava forse soprattutto non prenderle e non perdere per entrambe, con i rossoneri che sarebbero andati ancora più giù in caso di ko, staccati ancora più nettamente dalle posizioni che contano. I bianconeri restano almeno attaccati al gruppone Champions-scudetto.Hernandez (LaPresse) – calciomercato.itSia Milan che Juve verosimilmente dovranno intervenire sul mercato di gennaio, il primo per un centrocampista ma senza particolare necessità numerica considerando anche il rientro di Bennacer, il secondo in difesa e magari pure in attacco.