Sport.quotidiano.net - Dopo l’addio. I retroscena di Mauro Ricci e le fideiussioni di Santopadre

Leggi su Sport.quotidiano.net

il 6 novembre ha lasciato il Perugia calcio. L’ex dirigente è entrato con grande entusiasmo nel progetto e racconta, nella trasmissione “Un venerdì da Grifoni“ i perché e svela anche alcuni, su cifre e. Dalla possibilità di acquistare il Grifo insieme a Sciurpa, all’ingresso di Faroni. “All’inizio la richiesta diera onerosa: fra la sua richiesta ed i debiti che erano in corso si superavano i 10 milioni. Abbiamo così deciso di abbandonare. In questo contesto c’era anche Triulzi che ci chiese di poter continuare la trattativa direttamente con. Inizialmente si parlava di una cordata di argentini con l’80% che sarebbe stato acquistato da loro, io e Claudio con il 20%. Poi si presentò Faroni che voleva acquistare il 100% lui, non voleva metterci in difficoltà anche perché avrebbe fatto buoni aumenti di capitale sociale per riportare il Perugia ai livelli che meritava.