Derby Virtus-Andrea Costa | l’attesa è finita

di Luca Monduzzi E venne l’ora del. L’Upscende in campo in un PalaRuggi a maggioranza giallonera per il nonoimolese della storia. La classica partita per cui è fin troppo facile trovare le motivazioni, come sa coach Matteo Angori, pronto a scrivere il suo nome nella storia della stracittadina imolese. "Per una partita di questo tipo non c’è bisogno di avere extra stimoli – afferma il coach bolognese –, ognuno di noi, dal club, allo staff e fino ai giocatori conosce l’importanza di questa partita. Ma in tutto questo ricordiamoci che è una partita di basket, si parte da 0-0 e come tutte le altre, se noi giochiamo con la giusta intensità e la giusta energia che abbiamo dimostrato di poter mettere in campo, possiamo tranquillamente vincere". L’aspetto emotivo sarà inevitabilmente moltiplicato in uno scenario di tifo di altissimo livello.