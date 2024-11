Terzotemponapoli.com - Coppa Davis: Italia-Olanda 2-0, Berrettini e Sinner super, è vittoria!

Leggi su Terzotemponapoli.com

Terza, la seconda consecutiva conquistata dall’l’del tennis vince la sua terza, la seconda consecutiva. In finale contro l’unbatte Van de Zandschulp nel primo match di giornata (6-4, 6-2).trionfa ancora per 7-6 6-2. Festa grande a Malaga, altro trionfo dei ragazzi di Volandri dopo ladello scorso anno. Parla“È stata sofferta e voluta. Questa medaglia è pesante. Ogni partita è stata vissuta intensamente. Siamo un gruppo compatto, siamo forti. La voglia di tornare inè stato uno dei motori del mio 2024 per tornare competitivo. Non avrei mai pensato di poterla rivincere subito”. Così a Raisport Matteo, dopo ladella, un 2024 da incorniciareUn anno indimenticabile per Jannik: primo slam vinto in carriera, a gennaio il trionfo agli Australian Open.