Lapresse.it - Cop29 a Baku, approvato accordo per il clima: 300 miliardi all’anno ai Paesi poveri

partecipanti alladi, in Azerbaigian, hanno concordato unper iniettare almeno 300di dollarinella lotta contro il cambiamentotico, con l’obiettivo di aiutare le nazioni povere a far fronte alle devastazioni del riscaldamento globale. I 300di dollari saranno destinati aiin via di sviluppo che hanno bisogno di denaro per liberarsi dal carbone, dal petrolio e dal gas che causano il surriscaldamento del pianeta, per adattarsi al riscaldamento futuro e per pagare i danni causati dalle condizionitiche estreme. La cifra non si avvicina all’importo totale di 1.300di dollari che iin via di sviluppo chiedevano, ma è tre volte superiore all’di 100di dollaridel 2009 che sta per scadere.