Ilaria Sula Mark Samson Abbiamo fatto sesso poi dopo colazione l’ho uccisa

Mark Samson, accusata finora di occultamento di cadavere. Le tracce di sangue trovate con il luminol dalla polizia scientifica in diversi ambienti dell’abitazione, soprattutto nel corridoio, aprono la strada all’ipotesi di un possibile concorso in omicidio.Leggi anche: Ilaria Sula, Mark Samson mente sulla data dell’omicidio: le proveManlapaz ha dichiarato di essersi accorta della presenza della vittima solo la mattina del 26 marzo, dopo aver notato due tazze di caffè e aver udito una discussione. «Li ho sentiti discutere, poi più nulla», ha raccontato agli inquirenti. Quando ha aperto la porta, ha visto Ilaria Sula priva di vita. Sarebbe svenuta e solo successivamente avrebbe aiutato il figlio a ripulire il sangue.Ipotesi di un’agonia ignorataSecondo quanto riportato da Il Messaggero, se le macchie di sangue nel corridoio fossero state lasciate da Ilaria mentre tentava di fuggire e se Manlapaz l’avesse trovata ancora viva senza prestarle soccorso, il quadro accusatorio si aggraverebbe. Thesocialpost.it - Ilaria Sula, Mark Samson: “Abbiamo fatto sesso, poi dopo colazione l’ho uccisa” Leggi su Thesocialpost.it Potrebbe cambiare radicalmente la posizione di Nors Manlapaz, madre di, accusata finora di occultamento di cadavere. Le tracce di sangue trovate con il luminol dalla polizia scientifica in diversi ambienti dell’abitazione, soprattutto nel corridoio, aprono la strada all’ipotesi di un possibile concorso in omicidio.Leggi anche:mente sulla data dell’omicidio: le proveManlapaz ha dichiarato di essersi accorta della presenza della vittima solo la mattina del 26 marzo,aver notato due tazze di caffè e aver udito una discussione. «Li ho sentiti discutere, poi più nulla», ha raccontato agli inquirenti. Quando ha aperto la porta, ha vistopriva di vita. Sarebbe svenuta e solo successivamente avrebbe aiutato il figlio a ripulire il sangue.Ipotesi di un’agonia ignorataSecondo quanto riportato da Il Messaggero, se le macchie di sangue nel corridoio fossero state lasciate damentre tentava di fuggire e se Manlapaz l’avesse trovata ancora viva senza prestarle soccorso, il quadro accusatorio si aggraverebbe.

