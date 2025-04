Thesocialpost.it - Bambina aggredita nel portone del palazzo, chi è il suo violentatore: sardo di 45 anni

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alla ragazzina di 11che giovedì pomeriggio è stata violentata nell’androne di casa, mancavano solo pochi passi e con le chiavi già in mano stava per aprire ildel suoin viale San Marco a Venezia. Ilera alle sue spalle.Leggi anche: Sandra uccisa e violentata a 8dalla vicina di casa: il caso CantuNon un rumore. Nessun segnale. Solo una telefonata e una voce amica all’altro capo del cellulare. La ragazza stava rientrando a casa quando è stataall’ingresso del, in pieno centro. Aveva il telefono all’orecchio, parlava e rideva. In quei pochi istanti, Massimiliano Mulas, 45originario di Tempio Pausania, l’ha osservata in silenzio. Poi si è avvicinato, ha aspettato il momento giusto.