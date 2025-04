Thesocialpost.it - Cinema italiano in lutto, addio a un grande protagonista

Aveva appena compiuto 60 anni il 29 marzo scorso e, nonostante la malattia, aveva festeggiato con quella leggerezza che era il suo tratto distintivo: un’ironia mai fuori posto, capace di smorzare anche il dolore più acuto. Poche settimane fa aveva scherzato con amici e colleghi, pur segnato dall’amiloidosi, una malattia rara e incurabile che aveva affrontato con lo stesso spirito con cui per tutta la vita aveva raccontato il mondo.Ilera la sua casa, il racconto la sua voce. E proprio a Roma, dove era nato e cresciuto, si è spento dopo una lunga malattia. I funerali si terranno domenica 13 aprile, alle ore 16, in via del Forte Bravetta 271.Stefano Amadio, regista, documentarista, autore e giornalista, era stato il fondatore nel 2011 di.info, divenuto in pochi anni un punto di riferimento per l’informazione sul, con una particolare attenzione al documentario e alle produzioni indipendenti.