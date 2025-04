Schianto tremendo contro un albero Muore giovanissimo

controllo del veicolo, finendo la corsa contro un albero. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile.La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’impatto ha completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. Non risultano coinvolti altri veicoli. L’auto è stata posta sotto sequestro e la strada è stata chiusa per ore per consentire i rilievi da parte della polizia locale.Il fatto è avvenuto a Roma, nella zona del Torrino, all’altezza di viale della Grande Muraglia 338, tra via del Pianeta Saturno e piazza Tienanmen. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare e del IX gruppo Eur, che hanno gestito la viabilità fino alla riapertura intorno alle 8:30. Thesocialpost.it - Schianto tremendo contro un albero! Muore giovanissimo Leggi su Thesocialpost.it Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile in un violento incidente stradale. Era alla guida di una Mini Cooper e, per cause ancora da accertare, ha perso illlo del veicolo, finendo la corsaun. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile.La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’impatto ha completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. Non risultano coinvolti altri veicoli. L’auto è stata posta sotto sequestro e la strada è stata chiusa per ore per consentire i rilievi da parte della polizia locale.Il fatto è avvenuto a Roma, nella zona del Torrino, all’altezza di viale della Grande Muraglia 338, tra via del Pianeta Saturno e piazza Tienanmen. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare e del IX gruppo Eur, che hanno gestito la viabilità fino alla riapertura intorno alle 8:30.

