Formiche.net - A Washington si parrà la di Giorgia nobilitate. Cosa deve mettere in valigia secondo Sisci

Non sarà il suo giorno più lungo ma forse sarà il più difficile. Il viaggio diMeloni, presidente del Consiglio, nato per questioni interne ora si colora di tinte internazionali dove “sila sua”.Le ragioni interne erano semplici. Il vicepresidente statunitense JD Vance arriverà a Roma sotto Pasqua per vedere papa Francesco e il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ma ci sarà un passaggio, uno struscio, con il suo alleato-arcinemico, il leader della Lega, Matteo Salvini. Salvini forse poteva (e voleva) usare questa passerella per mostrare all’Italia attenta ai ghiribizzi americani, che lui era il figlio preferito d’oltre Atlantico, non. Meloni, quindi, probabilmente credeva di disinnescare la minaccia andando per prima aa parlare con il capo dei capi, il presidente Donald Trump, e provare il contrario.