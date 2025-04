Metropolitanmagazine.it - Perché i social sono impazziti con il medieval core (e perché potrebbe essere colpa della Pandemia)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Qualcuno sostiene che sia tutta “: in parallelo con la situazione sanitaria dell’Europa nel 1348 (l’annoPeste Nera), lada Covid-19aver riportato in auge un trend importantissimo, quello del. La modae è più ricca di spunti di quanto si pensi, e anche le grandi maisons di moda silanciate nel recupero di alcune tradizioni stilistiche che arrivano direttamente dal Medioevo.Cos’è il(enon dobbiamo sottovalutarlo)Fendi, Versace, Etro e Moschino, ma anche Dior a Louis Vuitton come Schiaparelli e Dries Van Noten hanno portato quelle inspoi che passano per broccati, velluti e maglie metalliche, con immancabili copricapi monumentali. Anche Burberry ha portato nel suo show un cavaliere in armatura completa, comodamente seduto nel front row.