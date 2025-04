Antonio Tajani Pronti ad arrivare al 2 del Pil per le spese della difesa presto l’annuncio di Meloni

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha dichiarato che l’Italia è pronta a raggiungere la soglia del 2% del Pil per la spesa militare, in linea con gli obiettivi fissati dalla Nato. l’annuncio ufficiale, ha detto, arriverà presto dal presidente del Consiglio.Leggi anche: Antonio Tajani, gravissimo lutto familiare: rinviati gli impegni istituzionaliUn segnale alla Nato e agli Stati UnitiDurante un intervento a Agorà, su Rai Tre, Tajani ha sottolineato che l’impegno italiano rappresenta “un segnale della volontà di rafforzare il pilastro europeo della Nato”. Ha ribadito la propria posizione favorevole a una difesa europea come obiettivo strategico e ha definito l’aumento degli investimenti militari “una scelta politica”, anche in risposta alle “giuste sollecitazioni americane”. Thesocialpost.it - Antonio Tajani: “Pronti ad arrivare al 2% del Pil per le spese della difesa, presto l’annuncio di Meloni” Leggi su Thesocialpost.it , vicepremier e ministro degli Esteri, ha dichiarato che l’Italia è pronta a raggiungere la soglia del 2% del Pil per la spesa militare, in linea con gli obiettivi fissati dalla Nato.ufficiale, ha detto, arriveràdal presidente del Consiglio.Leggi anche:, gravissimo lutto familiare: rinviati gli impegni istituzionaliUn segnale alla Nato e agli Stati UnitiDurante un intervento a Agorà, su Rai Tre,ha sottolineato che l’impegno italiano rappresenta “un segnalevolontà di rafforzare il pilastro europeoNato”. Ha ribadito la propria posizione favorevole a unaeuropea come obiettivo strategico e ha definito l’aumento degli investimenti militari “una scelta politica”, anche in risposta alle “giuste sollecitazioni americane”.

