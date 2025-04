Amici 24 Scopri i Segreti e le Emozioni della Quarta Puntata Serale

Leggi su Mistermovie.it

Ladeldi24 è stata un vero turbinio di, andata in onda il 12 aprile 2025. Maria De Filippi ha condotto una serata ricca di colpi di scena, esibizioni mozzafiato e, ovviamente, eliminazioni inaspettate. Preparati a rivivere i momenti salienti e are i retroscena che hanno infiammato il palco! Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e TrigNO: Un'Esplosione di TalentoLe performance di Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e TrigNO hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. La loro interpretazione di "Cu ‘mme" e "Notti magiche" ha ottenuto un meritato 9. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno saputo tirare fuori il meglio da questi ragazzi, creando un'armonia perfetta tra voce ed emozione. Un vero spettacolo da non perdere! Senza Cri e il Momento di Crisi: Riuscirà a Ripartire?Senza Cri ha affrontato la serata con un velo di malinconia, cantando "Lentamente" di Irama.