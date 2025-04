Lanazione.it - Brutale pestaggio nel privé del locale, uomo preso a bastonate: fermata una coppia

Leggi su Lanazione.it

Prato, 13 aprile 2025 – Due cittadini cinesi, undi 26 anni e la compagna di 25 sono stati fermati per l'aggressione a colpi di bastoni di legno, bottiglie di vetro, calci e pugni, compiuta da quattro uomini e una donna la sera del 9 aprile scorso, neldi unnotturno. Un'aggressione sfociata nel tentato omicidio di un connazionale e nelle lesioni gravi di altri tre. Per la violenza subita uno di loro è stato ricoverato d'urgenza e operato all'ospedale Careggi dove si trova ancora in terapia intensiva ed è sottoposto a coma farmacologico. Il fermo è stato eseguito nei confronti della donna che, lo scorso marzo, era risultata essere proprietaria di un'auto sottoposta a sequestro in territorio sloveno in quanto utilizzata per il trasferimento di cittadini cinesi clandestini nei paesi Schengen.