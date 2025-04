Ex Milan Ancelotti sul Real Non abbiamo reagito VIDEO

Ancelotti ha commentato così la dura sconfitta per 3-0 del Real Madrid contro l’Arsenal nei quarti di finale di Champions LeagueCarlo Ancelotti ha commentato così la dura sconfitta per 3-0 del Real Madrid contro l’Arsenal nei quarti di finale di Champions League. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Ex Milan, Ancelotti sul Real: “Non abbiamo reagito” | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it Carloha commentato così la dura sconfitta per 3-0 delMadrid contro l’Arsenal nei quarti di finale di Champions LeagueCarloha commentato così la dura sconfitta per 3-0 delMadrid contro l’Arsenal nei quarti di finale di Champions League. Ilda Gazzetta.it.

Potrebbe interessarti anche:

Paloschi : “Ancelotti un mostro sacro. Ecco la vera forza del mio Milan”

Ex Milan - Sacchi rivela : “Berlusconi? Per convincerlo a comprarmi Ancelotti…”

Milan - Tonali che rivelazione! Ancelotti o Conte in futuro? DS a sorpresa

Ne parlano su altre fonti Ex Milan, Ancelotti sul Real: “Non abbiamo reagito” | VIDEO. Ancelotti addio Real Madrid: Milan-Roma? L'offerta che allontana Carletto dal ritorno in serie A. Ancelotti ritrova il suo Milan: la top 11 dei 'fedelissimi'. Ancelotti elogia il Milan dopo la sconfitta col Real Madrid: "Hanno espresso le loro qualità, a noi manca la difesa". Ancelotti dice tutto: dal Real Madrid al Napoli, i retroscena. Carlo Ancelotti a rischio esonero con il Real Madrid: il sostituto, l'ex moglie (scomparsa), la separazione, i.

msn.com riferisce: Se lascia il Real, ipotesi Ancelotti al Milan: cosa trapela - Se lascia il Real, ipotesi Ancelotti al Milan. Circola una voce clamorosa che potrebbe stravolgere i piani del Club per il futuro. Il Milan, vincendo a Udine, ha rialzato la testa in campionato e si è ...

Segnala panorama.it: Carlo Ancelotti finisce sotto accusa. Il Real non accetta di perdere - Basta una partita per mettere in discussione tutto. E' la regola del calcio, ma soprattutto è così che funziona al Real Madrid, il club più titolato al ...

Lo riporta affaritaliani.it: Ancelotti addio Real Madrid: Milan-Roma? L'offerta che allontana Carletto dal ritorno in serie A - Real Madrid e Carlo Ancelotti: tornano a spirare forti i venti di divorzio a fine stagione. L'ex allenatore del Milan tornerà in serie A? Una ...