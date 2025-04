Ilnapolista.it - La Stampa di Elkann infierisce su Thiago Motta: “è finito il presunto calcio relazionale, con i ruoli vaganti”

Ladisu: “èil, con i”La seconda vittoria consecutiva della Juventus di Tudor (due vittorie in due partite) aumenta la rabbia nell’ambiente Juve per l’assurda scelta dell’allenatore italo-brasiliano difeso per mesi contro ogni evidenza. Oggi Ladiscrive un colonnino che potremmo definire dello sfogo.Scrive Antonio Barillà:È un’altra Juve. Mentalmente libera, tatticamente ordinata, sostenuta da calciatori talentuosi ma a lungo ingabbiati e abbattuti. È simbolico che a confezionare il successo siano Koopmeiners e Yildiz, l’olandese strapagato che s’era smarrito e il campioncino a chi-lometro zero messo, come tanti bianconeri a turno, in discussione. Non ci sono magìe, dietro la metamorfosi: semplicemente sono state restituite la fiducia e la possibilità di sprigionare l’estro, senza diventare nomadi in campo in un tourbillon di posizioni e senza fluttuare dentro gerarchie mai chiare.