Attacco russo su Sumy oltre 20 morti tra i civili L ira di Zelensky su Putin

oltre venti i morti nell'Attacco missilistico sferrato dalla Russia su Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Lo ha riferito il sindaco di Sumy, come riporta il sito Ukrinform. "In questo luminoso giorno della domenica delle Palme, la nostra comunità ha subito una terribile tragedia. Il nemico ha lanciato un Attacco missilistico contro i civili. Sfortunatamente, si sa già di più di 20 morti", ha scritto Artem Kobzar su Telegram. "Un terribile Attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada. E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme", scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. Liberoquotidiano.it - Attacco russo su Sumy: oltre 20 morti tra i civili. L'ira di Zelensky su Putin Leggi su Liberoquotidiano.it Sonoventi inell'missilistico sferrato dalla Russia su, nel nord-est dell'Ucraina. Lo ha riferito il sindaco di, come riporta il sito Ukrinform. "In questo luminoso giorno della domenica delle Palme, la nostra comunità ha subito una terribile tragedia. Il nemico ha lanciato unmissilistico contro i. Sfortunatamente, si sa già di più di 20", ha scritto Artem Kobzar su Telegram. "Un terribilemissilistico balisticosu. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada. E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme", scrive il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram.

