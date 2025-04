Inter col Cagliari buoni segnali offensivi Inzaghi può contare su Tutti

Cagliari arrivano importanti risposte da tutto il reparto offensivo. In questo folle finale di stagione Simone Inzaghi ritrova tutte le soluzioni possibili.segnali offensivi – L’Inter archivia anche la trentaduesima giornata di campionato, rispondendo al Cagliari con tre gol che le permettono di arrivare alla sfida di Champions League di mercoledì con la mente leggera e l’umore più alto. Ma, soprattutto, la squadra di Simone Inzaghi si prepara al ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco sapendo di poter contare su un reparto offensivo quasi completamente rigenerato. Se in alcuni momenti della stagione, infatti, i due titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno dato segnali di stanchezza e di calo fisico, con la complicità della semi-assenza delle punte “alternative”, adesso la situazione sembra completamente cambiata. Inter-news.it - Inter, col Cagliari buoni segnali offensivi: Inzaghi può contare su: «Tutti»! Leggi su Inter-news.it Dalla sfida colarrivano importanti risposte da tutto il reparto offensivo. In questo folle finale di stagione Simoneritrova tutte le soluzioni possibili.– L’archivia anche la trentaduesima giornata di campionato, rispondendo alcon tre gol che le permettono di arrivare alla sfida di Champions League di mercoledì con la mente leggera e l’umore più alto. Ma, soprattutto, la squadra di Simonesi prepara al ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco sapendo di potersu un reparto offensivo quasi completamente rigenerato. Se in alcuni momenti della stagione, infatti, i due titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno datodi stanchezza e di calo fisico, con la complicità della semi-assenza delle punte “alternative”, adesso la situazione sembra completamente cambiata.

Ne parlano su altre fonti L'Inter vince con facilità col Cagliari, ma i rossoblù giocano un buon secondo tempo. Finisce 3-1. L'Inter vince con facilità col Cagliari, ma i rossoblù giocano un buon secondo tempo. Finisce 3 - 1. Tutti gli aggiornamenti di venerdì 11 aprile. FINALE Cagliari-Inter 0-3: apre Bastoni, si sblocca Lautaro, chiude Calhanoglu. Serie A, Roma-Atalanta 0-2: De Roon e Zaniolo trionfano all'Olimpico - Aggiornamento del 03 Dicembre delle ore 06:14. Schärer e l'Inter, terzo incrocio in Champions League. Buoni i precedenti per le italiane.

fanpage.it comunica: Inzaghi si gode l’Inter vincente sul Cagliari e punta il Bayern: “Non gestiremo nulla, siamo pronti” - Simone Inzaghi è soddisfatto del successo contro il Cagliari e del recupero dei giocatori in dubbio. In vista del Bayern, la sfida a cui corre subito il pensiero del tecnico: “Giocheremo contro una ...

Nota di msn.com: L'Inter non sbaglia e cala il tris col Cagliari: nuovo allungo sul Napoli e Bayern avvisato - L'Inter supera 3-1 il Cagliari nel terzo anticipo della 32esima giornata di Serie A e allunga momentaneamente a + 6 sul Napoli in vetta alla classifica. I nerazzurri, in campo con qualche rotazione in ...

msn.com riferisce: Inter batte Cagliari 3-1: Inzaghi elogia Arnautovic e prepara la sfida col Bayern - L'Inter supera il Cagliari 3-1 con gol di Arnautovic e Lautaro. Inzaghi elogia la squadra e guarda alla sfida col Bayern.