specie più curiosa delle altre. La persona alla guida del velivolo è partita dall’Austria; in un primo momento ha insegnato a questi uccelli dalla testa pelata e il becco arcuato a fidarsi di lei, poi a seguirla per centinaia di chilometri nel sud della Toscana. O ancora più in là: Andalusia. È la storia meravigliosa che riguarda l’ibis eremita. specie un tempo presente in Europa e presto minacciata dall’attività venatoria – tanto che nel 1504 l’arcivescovo di Salisburgo ne proibì l’uccisione (fatta salva quella per meno dei nobili) – e scomparsa un secolo dopo a causa della pressione dell’uomo: caccia e riduzione dell’habitat d’elezione. Per decenni l’ibis eremita è stato una sorta di unicorno. Ilfattoquotidiano.it - Italia cimitero delle specie protette, l’assurda storia degli ibis eremita: estinti, reintrodotti dall’Ue e impallinati dai bracconieri Leggi su Ilfattoquotidiano.it Che ci fa uno stormo di grossi uccelli dai riflessi bronzei in formazione dietro a un deltaplano a motore? Non è lì per caso, né perché si tratti di unapiù curiosaaltre. La persona alla guida del velivolo è partita dall’Austria; in un primo momento ha insegnato a questi uccelli dalla testa pelata e il becco arcuato a fidarsi di lei, poi a seguirla per centinaia di chilometri nel sud della Toscana. O ancora più in là: Andalusia. È lameravigliosa che riguarda l’un tempo presente in Europa e presto minacciata dall’attività venatoria – tanto che nel 1504 l’arcivescovo di Salisburgo ne proibì l’uccisione (fatta salva quella per meno dei nobili) – e scomparsa un secolo dopo a causa della pressione dell’uomo: caccia e riduzione dell’habitat d’elezione. Per decenni l’è stato una sorta di unicorno.

