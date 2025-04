Ornella Muti Putin è gentile Depardieu mi regalò un anello gli uomini dettano sempre legge

Ornella Muti, una delle attrici italiane più amate, si racconta con sincerità, tra i successi del cinema e i dolori personali. A 70 anni, l’interprete premiata con due Nastri d’Argento e una Targa d’oro ai David di Donatello guarda alla vita con lucidità e fierezza, soprattutto per il ruolo di mamma e nonna: «Adoro i miei nipoti. Ma i figli. se ci penso piango. Guardare quegli occhi nei tuoi e pensare: è mio».Leggi anche: Trump minaccia dazi sul petrolio russo: “Perché sono molto arrabbiato con Putin”Una carriera brillante, una donna riservataNel corso della sua lunga carriera, Muti ha lavorato con grandi registi – «il più tenero forse è stato Ferrari» – senza mai perdere la propria indole schiva: «Io nasco timidissima. E lo sono ancora. Da ragazza aspettavo le signore anziane per attraversare. Thesocialpost.it - Ornella Muti: “Putin è gentile, Depardieu mi regalò un anello, gli uomini dettano sempre legge” Leggi su Thesocialpost.it , una delle attrici italiane più amate, si racconta con sincerità, tra i successi del cinema e i dolori personali. A 70 anni, l’interprete premiata con due Nastri d’Argento e una Targa d’oro ai David di Donatello guarda alla vita con lucidità e fierezza, soprattutto per il ruolo di mamma e nonna: «Adoro i miei nipoti. Ma i figli. se ci penso piango. Guardare quegli occhi nei tuoi e pensare: è mio».Leggi anche: Trump minaccia dazi sul petrolio russo: “Perché sono molto arrabbiato con”Una carriera brillante, una donna riservataNel corso della sua lunga carriera,ha lavorato con grandi registi – «il più tenero forse è stato Ferrari» – senza mai perdere la propria indole schiva: «Io nasco timidissima. E lo sono ancora. Da ragazza aspettavo le signore anziane per attraversare.

