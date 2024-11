Metropolitanmagazine.it - Chi è Rocco De Angelis, il nuovo fidanzato di Maria Esposito: “Per me è l’amore dei film”

ha ritrovato. L’attrice diventata celebre per il ruolo di Rosa Ricci nella serie tv di successo Mare Fuori ha presentato ilsu Instagram: con un post ricco di foto di coppia, ha reso pubblico il suo amore perDe, bartender napoletano molto conosciuto sui social. “Può sembrare una storia come tante, ma sembra queldei”, le parole a corredo delle immagini scattate insieme. Lo scorso marzo parlò a Verissimo della sua situazione sentimentale: con Silvia Toffanin si dichiarò single e in cerca delvero. “Mi auguro di trovare un ragazzo che mi meriti”, disse. E stando alla dedica per il, pare abbia trovato ciò che desiderava.Dopo la storia con Antonio Orefice, Per, quella con Desarebbe la prima storia d’amore ufficiale dopo la lunga relazione con Antonio, conosciuto proprio sul set della fortunata serie televisiva prodotta dalla Rai.