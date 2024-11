.com - Basket B nazionale / La Ristopro non completa la rimonta: vince Piombino 62-59

Per la squadra di Niccolai un primo tempo da incubo, poi la risalita ma senza piazzare l’ultimo guizzo. Fabriano tira con 24/83 dal campo e perde la quarta trasferta di fila. Domenica al PalaChemiba arriva RavennaFABRIANO, 24 novembre 2024 – Lanon concretizza lae cede in volata a62-59.La squadra di Niccolai viene condannata da un primo tempo da dimenticare e nel complesso da una prestazione offensiva deficitaria, con un eloquente 29% al tiro dal campo che riassume tutte le difficoltà.Tranne Molinaro (foto primo piano), gli altri elementi dellafaticano oltremodo contro unatanto decisa nei primi due quarti quanto confusionaria nella seconda parte di match. Il trio Centanni-Pierotti-Raucci conclude con 8/47 complessivo e Fabriano manca a più riprese l’occasione di pareggiare nel finale, quandova in crisi trovando solo due canestri dal campo negli ultimi 10’.