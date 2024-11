Ilfattoquotidiano.it - Afferra un cucciolo di pitbull e lo lancia dal 14esimo piano uccidendolo: arrestato. La polizia: “Un atto di violenza orribile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi crudeltà inaudita è avvenuto nei giorni scorsi a New York, dove un uomo è statocon l’accusa di aver ucciso undindolo dal balcone del 14°di un edificio residenziale a Brooklyn. “L’uomo è stato segnalato per averto eto un piccoloda un balcone, causando la tragica morte del cane”, ha dichiarato l’NYPD in un post su X.L’incidente, avvenuto il 1° novembre, ha scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica e ha portato all’avvio di un’indagine da parte dell’Animal Cruelty Investigation Squad dell’NYPD e dell’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). Il sospettato, identificato come Albert Morris, 33 anni, è statoe incriminato con l’accusa di pericolo sconsiderato, crudeltà aggravata verso gli animali, grande furto, possesso criminale di beni rubati, danneggiamento criminale e tortura di un animale.