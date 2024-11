Zonawrestling.net - AEW Full Gear: A Jay White basta un’altra Bladerunner, battuto di nuovo Adam Page

Rematch dell’incontro di Wrestledream che promette grande spettacolo.Fase inizialeè intenzionato a vincere e lo mette subito in chiaro prendendo di mira la caviglia di Jay, all’inizio è un dominio del cowboy con il neozelandese che cerca di ribaltare la situazione con poco successo.Ad un certo punto l’azione si sposta sulla rampasi prende troppa confidenza e permette adi indebolirgli a sua volta la gamba compromettendo poi la riuscita del Buckshot Lariat.E sono 5 per Jayè infuriato, connette due Deadeye ma Jay resiste.Serie di Ankle Lock ma proprio alla terzache stava per raggiungere le corde, si divincola e va a segno con unaimprovvisa portandosi a casa anche questo incontro.