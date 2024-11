Ilgiorno.it - Una rampa di mattoncini. La scommessa solidale contro tutte le barriere

Leggi su Ilgiorno.it

Uno scivolo per disabili realizzato tutto conLego. Un mattoncino donato da ogni bambino per condividere il progetto della costruzione di unaper disabili per accedere al negozio e laboratorio Piperita. L’iniziativa lanciata dalla “giocattolaia“ per sensibilizzare sull’abbattimento dellearchitettoniche sta raccogliendo forti adesioni. "Antonio era un mio cliente costretto su una sedia a rotelle. Veniva a comprare giocattoli anni fa ed è nata un’amicizia. E poi è nata anche l’idea per risolvere il problema concreto delladi accesso, non solo al mio negozio, ma anche in tanti altri posti – spiega Elena Moro, titolare del negozio di giocattoli –. Quando mi sono resa conto che Antonio, anche se il gradino è basso, aveva seri problemi ad accedere al negozio mi sono sentita moralmente male e non ci ho dormito la notte".