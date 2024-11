Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Marcianise: un uomo di 31 anni perde la vita

Nel primo pomeriggio di oggi, un drammaticoha segnato la giornata a, un comune in provincia di Caserta. Undi 31ha perso lain unavvenuto lungo via Luigi Fuccia. La dinamica dell'si è rivelata particolarmente grave, con il veicolo coinvolto che è stato trovato ribaltato e fuori dalla carreggiata.I soccorsi sul luogo dell'Appena ricevuta la segnalazione dell', i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente nel luogo. La squadra, che ha operato in condizioni difficili, ha immediatamente svolto le operazioni di soccorso. All'arrivo, gli operatori hanno constatato che l'automezzo era accartocciato e il conducente intrappolato all'interno del veicolo. La situazione si presentava critica e la priorità era quella di estrarre la vittima dalle lamiere contorte.