Ilfattoquotidiano.it - Toninelli: “Il M5s è già finito comunque vada la costituente, meglio morire gloriosamente che vivere nell’agonia”. E attacca Conte e Taverna

“Il M5s è giàl’assemblea. Dopo Nova il Movimento non esisterà più ed è moltocosì, perché lascerà un vuoto, creerà dolore e diventerà storia, un qualcosa da ricordare, un passato da studiare. È moltoe dignitosamente cheindegnamente e nella sofferenza per i tradimenti. Oggi non si può più andare avanti così, Giuseppeè una brava persona ma non ha mai avuto le caratteristiche del M5s. Si faccia il suo partito con 15 mandati, con la possibilità di nominare chi vuole, di andare in tv, di essere amico di Bettini, del Pd, di D’Alema e di Prodi“. È “il bacio della morte” di Danilo, ex ministro dei Trasporti e tra i più critici dissidenti del M5s. L’ex parlamentare pentastellato ha una sua rubrica quotidiana su Radio Cusano Campus, “Controinformazione”, dove costantemente, come nelle sue dirette social, non fa mistero delle sue posizioni antitetiche alla nuova dirigenza del M5s e naturalmente a