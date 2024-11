Anteprima24.it - Taranto-Benevento, le pagelle: finalmente Starita, Talia letale

Tempo di lettura: 3 minutiNunziante sv – La pochezza offensiva delgli consente di trascorrere un pomeriggio da spettatore non pagante. Uno spavento solo in avvio con la traversa colpita da De Santis. Oukhadda 6 – Qualche buona sortita offensiva nel contesto di una prova buona ma non eccezionale. Berra 6,5 – Presidia la sua zona con calma e sicurezza senza concedere un solo centimetro agli attaccanti del. Tosca 6 – Riportato al centro della difesa accanto a Berra dopo il derby disputa una gara accorta e senza sbavature. Viscardi 5,5 – Con iltutto dietro solo ad evitare guai, offre poca spinta nel primo tempo inducendo Auteri a lasciarlo nello spogliatoio alla fine del primo tempo (dal 46? Ferrara 6 – Buono l’impatto sulla gara. Con il suo ingresso ilguadagna metri sulla sinistra obbligando ilad arretrare ancora di più il baricentro).