Sport.quotidiano.net - Sassuolo Salernitana 4-0, i neroverdi agganciano la vetta della classifica

, 23 novembre 2024 – Sono passati undici anni e mezzo dall’ultima volta che ilè stato primo inin serie B. Era il 18 maggio del 2013 e siccome asi sa di che data si parla, tanto vale ammettere che si tratta di un bel precedente. Cui idi Fabio Grosso si sono, in un certo senso, riallacciati, prendendosi il primato complice il 4-0 inflitto allae sorpassando il Pisa, sconfitto a Carrara. E dando spessore ad una lunga marcia che da settembre ad oggi non li ha visti sbagliare praticamente mai. Otto vittorie e due pareggi, 26 punti su 30 possibili nelle ultime dieci partite, miglior attacco del campionato: unda dieci, appunto, che anche oggi, al cospetto di unacomunque non disprezzabile né per tenuta – all’ora di gioco la gara era ancora sullo zero a zero e Moldovan ha comunque dovuto metterci del suo per tenere lontani possibili guai – né per impegno, ha dimostrato di essere qualcosa oltra ‘una delle tante’ candidate alla promozione.