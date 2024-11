Ilgiorno.it - Sartirana, assalto fallito al bancomat: scatta l’allarme e banditi in fuga

Lomellina (Pavia), 23 novembre 2024 -aldella Bpm, in via Cavour aLomellina. L'allarme èto in piena notte, circa un quarto d'ora prima delle 5 di oggi, sabato 23 novembre. Non c'è stata esplosione, ma un tentativo di forzatura della fessura dalla quale escono le banconote dei prelevamenti e nella quale vengono inseriti i versamenti di contanti. Gli ignoti malviventi non sono però riusciti nel loro intento, ma hanno fattore l'allarme per il tentativo di manomissione dello sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, ma hanno trovato solo i segni lasciati dai ladri, che erano nel frattempo fuggiti a mani vuote. Come sempre avviene in simili circostanze, sono stati acquisiti i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza, per le indagini finalizzate a identificare i responsabili.