Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma, tra dubbi e certezze

Leggi su Terzotemponapoli.com

si sfideranno tra poco più di 24 ore allo Stadio Maradona. Antonio Conte e Claudio Ranieri sono alle prese con gli ultimisulla formazione da schierare. Il Corriere dello Sport e La Repubblica dine scrivono nell’edizione odierna.Ilritrova LobotkaCome riporta Il Corriere dello Sport, contro lailritrova Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro che in estate piaceva al Barcellona, ma alla cui cessione si oppose Antonio Conte: “L’importanza di Lobotka l’ha ribadita a più riprese lo stesso Conte, che in estate si è opposto alla sua cessione. Il gioco, insomma, si sta facendo molto duro e Lobo si rimetterà a giocare per blindare un primato ristretto quanto la dimensione di un punto ma enorme per tutto quello che ilè riuscito a fare da quando è arrivato Conte.