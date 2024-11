Sport.quotidiano.net - Motociclismo, Lorenzo Dalla Porta correrà su Ducati

Prato, 23 novembre 2024 - La prossima settimana scenderà in pista in Portogallo, tentando di aggiudicarsi il campionato “Stock” della Junior GP che lo vede attualmente in seconda posizione a nove lunghezze dal leader Mario Mayor (che ha tuttavia disputato una gara in più). Ma, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, guarda già oltre: il suo futuro sarà nel Campionato Italiano Velocità, almeno per quanto riguarda il 2025. Già, perché il pilota di Montemurlo ha trovato l'accordo con l'SGM Tecnic Racing Team e il prossimo anno lascerà la Yamaha per correre sullaV2 della scuderia. “Un grande talento nel quale abbiamo voluto credere: un pilota con esperienza che ha fatto registrare risultati imnti nel circus – ha commentato la dirigenza della scuderia, che ha presentato ufficialmentenelle scorse ore - come un titolo mondiale Moto3 nel 2019, un titolo “junior” nel 2016 ed un titolo italiano 125GP nel 2012.