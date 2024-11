Oasport.it - LIVE Sinner/Berrettini-Ebden/Thompson, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: gli aussie tra i migliori specialisti al mondo

Il programma della semifinaleBuongiorno e bentrovati alla testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia ed Australia, seconda semifinale delle Davis Cup Finals 2024 di tennis. Chi vincerà questo match incontrerà domani in finale i Paesi Bassi. In casa Italia le scelte del capitano azzurro, Filippo Volandri, dovrebbero ricalcare per il doppio quelle fatte nei quarti di finale contro l'Argentina, ovvero con Jannik Sinner in coppia con Matteo Berrettini: dall'altra parte della rete ci saranno per l'Australia Matthew Ebden e Jordan Thompson, tra i migliori interpreti al mondo nella specialità.