Oasport.it - LIVE Berrettini-Kokkinakis 2-3, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: l’australiano risale da 0-30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DICON SINNER (2° MATCH DALLE 13.00)LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)30-0 Gran passante di rovescio lungolinea vincente diin uscita dal servizio.15-0 Lungo il diritto disullo slice di rovescio diha già messo a segno 4 ace ed ottiene il 90% dei punti con la prima di servizio. L’no, storicamente, non è un cuor di leone: bisogna rimanergli attaccati e poi attendere i punti decisivi, quelli ad alta tensione.2-3 Altro diritto dell’no che scappa via in lunghezza.40-30stecca di diritto, era riuscito ad entrare nello scambio.30-30 Altro ace esterno.15-30 Ace esterno del n.