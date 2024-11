Quotidiano.net - Linda, una lettrice di trent’anni che si sente una donna diversa col bisogno di esplorare nuove opportunità

Cara Caterina, mi chiamo, ho trent'anni, e mi sento finalmente unanuova. Dopo un lungo percorso, sono riuscita a perdere circa trenta chili e, sul mio metro e settanta di statura, il cambiamento è piuttosto evidente. È come se fosse iniziata una nuova fase della mia vita, dove per la prima volta mi sento davvero bene col mio corpo. Da quindici anni sono fidanzata con Alessandro, un uomo speciale che considero un vero "santo". Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola e siamo cresciuti insieme, affrontando, come tutte le coppie, numerose difficoltà. Alessandro è sempre stato al mio fianco, accettandomi per come sono, senza mai giudicare i miei difetti, anche quelli fisici, che fino a poco tempo fa erano piuttosto evidenti. Adesso, con questa nuova consapevolezza e sicurezza in me stessa, sento il desiderio di "" e di capire davvero cosa voglio per il mio futuro.