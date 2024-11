Rompipallone.it - Juve pronta allo scippo al Napoli: arriva la risposta del club

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 23:12 di Alessandro BastaLapuò completare loal: l’operazione decolla per ilbianconero, si può chiudere già a gennaio Dopo la pausa per le nazionali, il pensiero è subito proiettato verso il campo e laè attesa da un impegno molto particolare e identitario, quello contro il Milan. I bianconeri arriveranno a San Siro con la volontà piuttosto chiara di confermare la crescita sotto il profilo del gioco e delle prestazioni, ma non sarà semplice con tutti gli infortuni che deve fronteggiare Thiago Motta.L’allenatore, che dovrà fare a meno di Bremer e Cabal per tutto il resto della stagione, era già molto in difficoltà in difesa, ma ora se la deve vedere anche con un attacco decimato. Innanzitutto, non ci sarà Dusan Vlahovic dopo il problema muscolare accusato con la Serbia, che sembra essere meno grave del previsto, ma non ha recuperato neanche Nico Gonzalez, per cui le punte di ruolo saranno zero.